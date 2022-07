Les 20 et 21 juillet seront festifs à Chièvres

Pour le 21 juillet, la journée débutera à 10h par une chasse au trésor, et plus particulièrement une chasse aux cholettes. Dans la foulée, les plus sportifs sont conviés à une marche (10 km) et des animations telles que Moolky, ping-pong, pétanque et badminton. Jeux géants, château gonflable et ambiance musicale seront également de la partie pour une journée des plus conviviales. Entrée gratuite les deux jours.

Infos: 0473 181604 ou sur la page Facebook «Les Apéros chiévrois».