Le bâtiment actuel de l’ancienne gare est resté inchangé depuis 1926. ©EdA

Mais ce cliché est en réalité quasiment identique à celui repris en haut de cet article, tiré il y a quelques jours à peine, si l’on excepte la couleur bien évidemment.

Grâce à la complicité du cercle d’histoire locale de Brunehaut, vous retrouverez toutefois cette ancienne prise de vue ici, sur notre site ainsi qu’une autre montrant le bâtiment originel, mis en service le 9 juin 1881, que peu d’Hollinois peuvent encore se targuer d’avoir connu avant sa destruction à la fin de la Première Guerre mondiale.

Le cercle a par ailleurs consacré un article à l’histoire de ces gares, mais aussi à la ligne de chemin de fer qu’elles desservaient - soit la 88qui reliait Antoing à Saint-Amand - dans le bulletin "Brunehaut découverte, année 2 n°15" édité en avril 2017et toujours disponible à la vente ou à la consultation au sein de la bibliothèque de Bléharies.

Des moissonneuses, en veux-tu, en voilà…

La gare de Hollain comme elle se présentait déjà en 1926. ©Com.

"À Hollain , nous apprend Dany Van Genechten, membre du cercle d’histoire locale, une bifurcation permettait aux convois de rejoindre la sucrerie de Wez. Une voie et un quai de débarquement étaient aussi aménagés pour décharger et stocker les wagons de blocs de granit pour Maurice Leseultre et de charbon pour les entreprises Henneton et Tahon.

On peut encore y voir les vestiges des voies dans le terrain face à la gare. En 1950, le trafic voyageur a été supprimé.

La ligne marchandise a été exploitée jusqu’en 1979; on se souvient des interminables convois de moissonneuses construites en Flandre à destination de la France.

Démantelée dans les années suivantes, l’assiette est restée à l’abandon durant une vingtaine d’années avant sa reconversion en "voie verte" inaugurée le 25 août 2012 à l’occasion du Beau Vélo de RAVeL.

Cette "Voie verte L.88" permet aux piétons, cyclistes et cavaliers de joindre la gare d’Antoing à la frontière française, dans l’attente de son prolongement jusqu’à Mortagne-du-Nord, côté français.

Quelques vestiges de l’ancienne voie ferrée sont encore visibles.

Contrairement aux (belles) gares de Péronnes et de Bléharies, la gare de Hollain a été sauvée du vandalisme et de la destruction par le rachat des bâtiments par l’entreprise Tahon pour en faire un espace de stockage et d’exposition."

Rémy vous remet en selle à deux pas du RAVeL...

Assistant social de formation, Rémy Van Genechten est tombé dans le monde du vélo quand il était petit. Actif au sein du réseau des ateliers cyclables deWallonie (aujourd’hui en stand-by), il a enseigné la mécanique vélo durant une dizaine d’années à l’ITCF Val-Itma, à Tournai.

Une dernière activité qu’il vient de quitter pour se consacrer entièrement à d’autres missions toujours en rapport avec la petite reine; comme coordinateur vélo au sein de la Ressourcerie et comme indépendant, en tant que vendeur et réparateur vélos.Un métier qu’il a commencé à exercer dans son garage jusqu’à ce qu’il eût l’opportunité d’occuper la salle des pas perdus de l’ancienne gare.

Il a récemment pu racheter cette dernière et a installé son domicile dans le logement du chef de gare. Si Rémy a une prédilection pour les vélos de voyage, il s’intéresse également aux "vélos - taf" (pour le travail) et aux cargos qui peuvent remplacer une secondevoiture.

Il développe aussi un partenariat avec la commune de Brunehaut pour mettre gracieusement à disposition des habitants de l’entité, des vélos électriques pendant 15 jours.

http://www.gare-aux-velos.be