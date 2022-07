Une famille mouscronnoise évacuée d’un camping en raison d’un feu de forêt près de la Dune du Pilât

Quatre campings ont dû être évacués durant la nuit dernière. Parmi les 6500 personnes évacuées, on retrouve une famille originaire de Mouscron qui passait ses vacances depuis le dimanche 3 juillet au camping Cap Fun Le Petit Nice, entre la Dune du Pilât et la Teste de Buch. "Déjà ce mardi après-midi, alors que nous étions sur la plage, nous avions aperçu un nuage de fumée au loin, explique la mère de famille Maud Mallet. On nous avait dit qu’il s’agissait d’une camionnette en feu, et donc nous ne nous sommes pas trop inquiétés en se disant que l’incendie serait vite maîtrisé."

Mais le véhicule a pris feu en pleine forêt… Le temps que les hommes du feu arrivent, l’incendie avait déjà progressé et s’est propagé aux pins. "Vers 3h30 ce mercredi matin, on nous a réveillés pour évacuer le camping, ajoute-t-elle. Nous avons juste pu emporter le strict minimum et on nous a demandé de rejoindre le parc des expositions de La Teste-de-Buch."

Ce n’est pas tant les flammes qui menaçaient le camping, mais les importantes fumées. "Nous avons été bien accueillis et pris en charge, salue Maud Mallet. Ce mercredi matin, on nous a demandé d’aller passer la journée à l’extérieur, et dans l’après-midi, nous avons pu nous rendre dans un autre établissement Cap Fun pour profiter des équipements aquatiques… Mais notre esprit est resté au camping, et nous pensons à toute l’équipe du camping en espérant que leurs installations ne seront pas touchées…"

Une colonne de fumée reste visible dans le ciel de la Gironde. Le ballet des canadairs et des véhicules de pompiers se poursuit. "L’incendie ne semble toujours pas avoir été maîtrisé, ce jeudi, à 16h. Il fait 40 degrés, et il y a un léger vent.Les autorités envisageraient même l’évacuation d’un village… Nous suivons la situation heure par heure, mais il semble très peu probable que l’on puisse retourner au camping ce mercredi soir! Nous allons à nouveau nous présenter en fin de journée au parc des expositions, et nous verrons bien s’il faut dormir sur des lits de camp ou dans la voiture…"

La famille mouscronnoise espère pouvoir rapidement retrouver les joies et les plaisirs du camping pour profiter de ses derniers jours de vacances, avant leur retour vers la cité hurlue prévue dimanche.