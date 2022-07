Une ducasse XXL et des nouveautés au programme à Bas-Warneton

Tout ceci s’ajoute aux points-forts habituels: l’ouverture du vendredi 15 juillet à 20h avec la remise des prix du concours floral (organisé par la Ligue du coin de terre), les tournois de mini-foot au poulailler (vendredi dès 18h30 et samedi dès 8h), la brocante et le vide-grenier du samedi dans la cité, l’apéro du dimanche, la soirée dansante dominicale dès 20h et l’après-midi des ainés du lundi dès 14h, avec l’animation musicale de François et Massimo, et le concours de cartes de la ducasse.