Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (2)

Cette année-là le tout premier chevalier de l’ordre du ramon est intronisé: c’est Raoul Dufour (1926-2006), le secrétaire magnifique de la fédération de Tourisme du Hainaut. "Houp, houp, riki, rikète, Pad’zeûr lès haies et lès bouchons, Vole au diâle et co pus long…"

Masure 14, la maison que les jeunes attendaient

Le vendredi 7 juillet à 14 heures, c’est une future véritable institution qui ouvre ses portes à Tournai: la maison de jeunes "La Masure +14" selon son nom complet de l’époque. À sa tête, un jeune éducateur qui va devenir une légende, Raphaël Dhaenens. Pour la petite histoire, Masure 14 démarre ses activités à la rue Dorez et ne gagnera la rue As Pois, à l’emplacement que tout le monde lui connaît, qu’après deux ans et demi d’existence.

La piscine couverte de Lessines inaugurée

Le samedi 8 juillet, Fernand Delmotte (1920-1998), ministre des Communications et bourgmestre de Lessines, inaugure le tout nouveau bassin de natation de Lessines, les Tritons. Notre journal parle de "petit chef-d’œuvre tant du point de vue architectural que fonctionnel". La piscine d’Ath suivra à l’automne.

Coup d’oeil sur les toiles

En 1972, le journal donne les programmes de l’Astra, le Palace, le Scala et le Variétés à Tournai, l’Eden et le Caméo à Ath, le Novelty à Leuze, le Lion d’Or à Blaton, l’Eldorado, l’Eden, l’Yvex et le Vieux-Mouscron à Mouscron, le CinéNova à Pecq, l’Avenir Palace et la Patria à Péruwelz, l’Odéon à Stambruges, le Familla à Renaix. Détail oublié: de nombreux cinémas fermaient plusieurs semaines en juillet-août. À l’affiche, au début du mois de juillet, peu de films qui ont traversé le temps, mais quand même Un frisson dans la nuit , le premier film de Clint Eastwood, réalisateur. (à suivre)