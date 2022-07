Étant donné l’étroitesse de la voirie à cet endroit, l’engin de levage nécessaire au chantier devra être placé en partie sur la chaussée et entravera la circulation et nécessitera donc la fermeture du tronçon compris entre le chemin Vériomplanque et le chemin des Brelles, de 07h30 à 16h30.

La déviation mise en place pour éviter le tronçon fermé se fera via le chemin Vériomplanque, le chemin du Tilleul, la route de Frasnes et la rue Willaufosse.