Les deux boas découverts en Wallonie picarde provenaient-ils du même élevage?

La semaine dernière a été marquée par des découvertes pour le moins étonnantes en Wallonie picarde. C’est tout d’abord à Rebaix (Ath), qu’un ouvrier communal a découvert un serpent de plus de 2 mètres de long en fauchant le bord des routes. Ce week-end, à seulement quelques kilomètres de Rebaix, plus précisément à Ellignies-lez-Frasnes, la zone de secours de Wallonie picarde a été appelée par un automobiliste qui avait aperçu un serpent au niveau de l’intersection entre la chaussée de Renaix (N60) et le chemin d’Ellignies. Une heure a été nécessaire pour capturer le boa, qui a ensuite été pris en charge par un spécialiste de la région.