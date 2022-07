Aurélie Vandecasteele, responsable de l’agence d’artistes japonais High Feel, et François Boudlet, le patron de l’hôtel Elberg, ont réussi à transporter les visiteurs dans les sphères nipponnes, le tout dans l’ambiance chaleureuse et pittoresque de l’un des hauts lieux de l’histoire du tourisme mouscronnois.

Au programme: exposition photos, création d’origamis et de masques, poses photos en kimono, dégustation de mets typiques, lecture d’œuvres nipponnes en collaboration avec la bibliothèque de Mouscron, projection d’un film japonais sélectionné à Cannes (Les délices de Tôkyô) et, en guise de bouquet final, un concert que l’on n’oubliera pas de sitôt!

" Nous avons certainement avoisiné plus d’une centaine de visiteurs et tout a été très vite dévalisé , sourit Maguy, qui ouvre un magasin japonais à la rue du Christ et qui proposait des spécialités à grignoter samedi. J’ai proposé par exemple des crêpes fourrées aux haricots rouges, des beignets de poulpe, des mochis glacés, etc... " De quoi ravir les papilles des curieux, qui ont aussi pu découvrir au bar des limonades, liqueurs et bières. Dès 20h30, l’Espace Arthur s’est transformé en salle de concert avec le duo flûte(s) et voix Akara, qui a mis le feu et transformé les lieux en dancefloor lors d’une soirée unique, entre musique traditionnelle et moderne! Les deux artistes ont complètement réussi à entraîner le public dans le Japon actuel.

Performance réussie donc pour Aurélie et François, qui, en seulement deux semaines, ont organisé cet événement que l’on espère voir revenir en terre hurlue!