Une école et une championne dans la rue

Michel Duynslaeger, demeurant rue Louis Dassonville, nous livre quelques bribes de souvenirs de la rue Jean-Baptiste Decottignies. « Étonnamment, cette rue au centre du village n’a jamais possédé de commerce et était calme, très calme en dehors des heures d’entrée et de sortie de l’école communale. Car après-guerre, on y accédait encore par cette rue-là, qui n’était toujours pas pavée. Notre cour de récréation était elle aussi en terre battue, qui se transformait en sacrée gadoue par temps de pluie. Combien de fois n’avions-nous pas les genoux écorchés, lors de nos jeux ou lorsque nous sortions nos « mabes » (billes) ! Je conserve également un souvenir moins agréable : étant, je l’avoue, très bavard en classe, j’ai plus d’une fois reçu de mon instituteur, M. Desloovere, des petits coups de règle sur les doigts, histoire de me rappeler à l’ordre. Je revois aussi le grand jardin et la maison de l’école qu’occupait Julien Deplasse, directeur, en face de chez moi. Jardin qui laissera place à la nouvelle école annexe en 1974. » Enfin, Michel Duynslager nous signale que dans la rue Jean-Baptiste Decottignies demeurait Colette Goossens, nageuse en brasse affiliée au club mouscronnois « Les Dauphins », qui prendra entre autres part aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956, et se classera 10e dans sa spécialité, le 200 m brasse ! J.H.