Les pompiers et les services de police sont descendus sur place. "À notre arrivée, nous avons vu l’animal, mais il prenait la direction du bosquet tout proche, confie le capitaine Éric Stasik. Il a fallu environ une heure pour pouvoir l’attraper. Une fois qu’il a été capturé, nous avons fait appel à Rudy Fourmy, un spécialiste des reptiles qui habite Montroeul-au-Bois."

Arrivé sur place avec son véhicule, Rudy Fourmy a donc pris en charge le boa qui devait ensuite être emmené probablement dans un parc animalier tout proche. Le reptile était à la fois magnifique et impressionnant.

"Il s’agit d’un serpent non venimeux mais qui peut mordre comme un chien peut le faire. Maintenant, il ne présente pas de danger pour une personne qui va le croiser. Ce boa constrictor n’était pas agressif. Cette espèce est de plus en plus élevée en captivité et fait partie des nouveaux animaux de compagnie , souligne Rudy Fourmy. Celui-ci a dû s’échapper d’une habitation qui doit être située à quelques centaines de mètres. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un abandon."

Ne pas stigmatiser

Le spécialiste, qui a créé le laboratoire Alphabiotoxine spécialisé dans les venins à Montroeul-au-Bois, assure qu’il ne faut surtout pas stigmatiser les détenteurs de tels animaux. "Tous les jours, des chats et des chiens sont abandonnés et des milliers d’animaux transitent chaque année par les refuges. En 2021, on dénombrait ainsi pas moins de 18000 chats. Pour les reptiles, on est à 500 par an dans les refuges. Vous avez plus de chance de vous faire mordre par un chien qui s’est échappé que par un serpent. Il faut donc arrêter de stigmatiser les gens qui possèdent des reptiles. Par ailleurs, je remarque que notre structure a parfois été décriée au sein de notre commune mais que tout le monde est content quand nous sommes appelés pour prendre en charge un tel animal!" Voilà qui est dit…