Souvenirs de dauphine…

Cette année-là, Georges Watté avait ouvert sa ferme pour que se déroule la fête du Boisac. C’est au même endroit qu’ont toujours lieu les festivités. Bénévole à l’époque, Marcelle nous raconte: "Mon papa était dans l’organisation. Il avait acheté avec ses deniers un plancher et même roulé à la course cycliste qu’il avait lui-même organisée. Hélas, trop énervé sans doute ou pas assez pro, il avait fini dans les barbelés de la pâture de Georges, au tournant de chez Simone (actuellement chez Serge Lalloux). Il m’avait placée aux repas, maman était à la maison, car ce jour-là, on pouvait vendre de la bière. il y avait des jeux dont une amusante course à la grenouille. Il fallait effectuer un parcours en brouette avec la grenouille toujours sur la planche. Quand elle sautait à terre, il fallait stopper, courir pour la rattraper et la replacer sur la brouette. La course aux sacs aussi, le tir à la corde amusaient tout le monde. J’étais inscrite au concours Miss Boisac et j’ai été dauphine. Le soir, on avait le bal dans le hangar. C’est là que j’ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Il a demandé à maman si je pouvais l’accompagner pour une danse, elle a dit oui et c’était mon coup de foudre. Il m’a courtisée 3 ans. On se voyait à l’entracte du cinéma chez les Oblats. Comme je travaillais à Tournai, il me transmettait ses lettres quand le bus ouvrait sa porte à l’arrêt à Velaines. Lorsqu’il venait avec sa machine à battre chez Mathilde et Amand et dans d’autres fermes, j’allais le voir en vitesse. Quand j’ai eu 21 ans, on a pu se marier."