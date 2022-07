«Recréer du lien autour de la culture est essentiel»

L’Enghiennoise Bénédicte Linard, ministre de la Culture au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est heureuse de voir et de vivre la reprise des festivals. « Ce sont des moments festifs et conviviaux où les gens peuvent se retrouver et renouer avec la culture. Pendant deux ans, LaSemo a fait beaucoup d’efforts pour proposer quelque chose au public. Cette année, c’est la formule étendue et c’est génial de se retrouver, de recréer des liens autour de la culture et de moments de réflexion dans ce monde hyperconnecté où, paradoxalement, nous sommes de plus en plus isolés. »