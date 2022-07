Les Nuits secrètes innovent encore dans la convivialité

Un peu coincé entre de très grosses structures comme Do u r , Ronquières, le Main Square d’Arras voire Le Cabaret Vert, le festival des Nuits secrètes, qui fête cette année son vingtième anniversaire, a pourtant de quoi rendre jaloux plus d’un organisateur. Par son côté convivial et "populaire" qu’il a su garder, ses événements parallèles, sympas et décalés, les bières spéciales du coin qu’il ne manque de proposer, les artistes belges chaque année à l’affiche (cette année Damso, Charlotte Dewitte, Ascendant Vierge, Ada Oda ou King Halloumi) ou son côté laboratoire. Ainsi, en 2014, Christine and the Queens se produisait dans le Jardin, un mois seulement après la sortie de son premier album. Cette année, on retrouvera, entre autres, l’Anglaise Shygirl, l’Ougandaise Kampire, Eesah Yazuke, Mara, November Ultra, Almost lovers… ou les Nova Twins, dont Tom Morello (le guitariste de Rage Against The Machine) dit d’elles qu’elles forment " le meilleur groupe dont vous n’avez jamais entendu parler. "