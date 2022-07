Le renouveau du Boisac

Le spécialiste du VTT n’étant plus de la partie, celui-ci ne sera pas repris au programme, mais d’autres activités arrivent. Voici le programme…

Samedi 16 juillet, 15h: tournoi d’aqua-foot pour les 6-14 ans. De 16 à 18h: kid’s party. Entrée gratuite; 18h30: jogging nature de 4,5 et 11 km. En soirée, le retour des célèbres et régionaux Dalton’s fire. Dimanche 17 juillet . 8h30: marche gustative de 10 km. "Le départ et l’arrivée se font sur le site, confie Laurent Decock. Tous les exposants reviennent ici pour le reste de la journée. On a de la glace, des fromages, du yaourt, de la bière… tout est artisanal." À 8h30 également, balade vélo familiale en boucle de 8 ou 31 km; à 10h, rassemblement d’anciens tracteurs; 12h: restauration steak, frites et salade. 14h: tournoi d’aqua-foot adultes (complet ); 15h: animation Chris, magicien et ventriloque. Grimage. infos: 0472 38 55 31. ou page facebook "Tous à Quartes".

Durant tout le week-end, bar et petite restauration.