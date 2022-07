La recette de l’été du chef Marius Darras du Stoemp, le resto de la Ressourcerie à Tournai (vidéo)

Né en Auvergne il y a 26 ans, Marius a été baigné durant l’enfance par les superbes paysages du Puy-en-Veulay.Il était encore adolescent quand sa famille est venue s’installer dans le Nord, àDenain, à quelques Km de la Wapi.

Marius Darras, chef du Stoemp à Tournai,nous présente un carpaccio de poitrine de porc à sa façon...Retrouvez aussi la recette détaillée dans notre édition «papier» de l’Avenir/Le Courrier de l’Escaut du mardi 12 juillet 2022. ©EdA

Ses études, c’est dans la ville de Tournai, où il habite désormais depuis 11ans, qu’il les a suivies; à l’ITMA, plus précisément.

Sa septième "traiteur" une fois terminée, il est entré au sein de l’équipe du château duBiez, àPecq.

«Le service traiteur est une belle école car l’on touche à tout...»

"J’ai travaillé au château du Biez durant six ans et je touchais un peu à tout, depuis les zakouskis jusqu’aux desserts en passant par les différents plats , nous explique le chef.

C’est une excellente formation car, non seulement on est amené à travailler pas mal de produits différents, mais on doit aussi répondre aux exigences des clients en fonction de différents budgets. Cela nécessite de devoir s’adapter à différentes situations…"

Durant le confinement, en 2020, Marius a eu l’immense bonheur d’assister à la naissance de sa fille, Zoé.

"Je me suis remis en question durant cette période, me rendant compte qu’il est aussi très important de consacrer du temps à ma famille", poursuit le chef.

Ce qui n’est pas évident quand on travaille dans un service traiteur, d’autant que l’équipe du château du Biez est parfois appelée à effectuer d’importants déplacements, y compris dans l’Hexagone…

"Quand j’ai appris que le Stoemp recherchait un nouveau chef, j’ai saisi l’opportunité….Le plus drôle, c’est que j’avais profité du temps libre que me donnait le confinement pour faire découvrir différents stoemps à Zoé et lui faire ainsi apprécier des légumes de saison et de chez nous… Certes, quand je suis arrivé au Stoemp, cela me changeait de ne plus travailler les Saint-Jacques ou le foie gras comme je l’avais fait pour le service traiteur, mais, avec les produits locaux, je retrouvais en réalité mes racines, une cuisine plus nature et du terroir qui me correspond parfaitement…" , conclut notre chef.

Dans le même état d’esprit qu’à la Ressourcerie

Que du frais dans l’assiette et des produits venant de producteurs locaux… ©EdA

Ce que Marius apprécie au Stoemp, c’est d’une part la très large autonomie dont il dispose pour le choix des plats qu’il met à la carte (en réalité, une ardoise qui change au gré des produits dénichés chez les producteurs locaux pour les légumes et chez Coprosain pour la viande) et de ses humeurs.

Avec aussi le bonheur de pouvoir entretenir au sein du restaurant les différentes qualités qui dictent les actions de la Ressourcerie, favorisant notamment l’économie durable, le partage et les échanges conviviaux. C’est ici que le terme "populaire" évoqué plus haut prend tout son sens.

Cette popularité de bon aloi, on la retrouve également dans l’assiette où les légumes de saison occupent une part importante et côtoie, par exemple, le porc fermier dont Marius arrive à tirer le meilleur parti.

Le Stoemp voisine la Ressourcerie... ©EdA

Pour cultiver cet état d’esprit, le restaurant, ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 16h30, est aussi un endroit où il fait bon lire, jouer à un jeu de table, découvrir une expo de photos ou de tableaux sur les murs du resto.

Un endroit où l’on cultive l’art de vivre et du bien manger en toute simplicité.

Des légumes frais du Jardin du Moncheau à Mont-Saint-Aubert

Pour ses légumes,Marius fait son marché au Jardin du Moncheau, à Mont-St-Aubert.

Au Jardin du Moncheau, Marius apprécie les légumes frais mais aussi l’accueil de Thomas et deMélanie... ©EdA

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, un stoemp est un mélange de pommes de terre écrasées avec un légume, une purée en quelque sorte qui peut se manger seule si l’on est végétarien ou qui peut aussi volontiers accompagner un morceau de viande ou un poisson.

Normal que dans un établissement qui porte le nom de ce subtil assemblable, un stoemp soit proposé quotidiennement à la carte.

Pour les légumes, Marius se fournit principalement auprès d’un couple de maraîchers locaux, Thomas Dewaele et Mélanie Mullie, dont l’enseigne "le Jardin du Moncheau" est bien connue des amateurs de légumes frais, de saison, issus de l’agriculture raisonnée.

"Il y a sept ans que mon mari - autrefois gestionnaire de chantiers pour des travaux publics - a changé d’orientation et s’est lancé dans le maraîchage chez mes parents, à la ferme du Moncheau à Mont-Saint-Aubert" , nous explique Mélanie Mullie.

Enseignante intérimaire, cette dernière met aussi la main à la pâte.

Le couple a commencé avec un hectare de terre, il en exploite aujourd’hui trois de plus juste à côté de sa nouvelle implantation, construite il y a environ 4ans à la rue de Billemont, toujours à Mont-St-Aubert, à deux Km de la ferme familiale.

À deux, Thomas et Mélanie cultivent des légumes de saison: des asperges aux choux, en passant par les courges, les oignons, les aubergines… mais aussi des légumes anciens ou oubliés comme les carottes de couleur, les topinambours ainsi que des fraises, toujours en saison bien évidemment. Une production qui s’étale sur toute l’année donc, avec un petit creux de mars à mai quand les légumes commencent à pousser en réalité. Les exploitants du Jardin duMoncheau proposent également la vente directe aux consommateurs, sur place, le samedi matin, ainsi que, 24h/24, via des distributeurs (devant le siège de la société) dans lesquels on retrouve également des produits de fermes partenaires.