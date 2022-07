«La photo est un langage universel»

Pour le Royal Photo Club de Comines, les années paires sont synonymes de salon international de la photographie. La troisième édition de 2020 en a frustré plus d’un. Le concours a certes eu lieu mais le jury a attribué les prix sans que les photos ne soient exposées. Mais cette fois, jusqu’à ce dimanche 17 juillet (14h à 19h), les cimaises de l’hôtel de ville de Warneton accueillent bien les 120 clichés primés du concours international, ainsi qu’une quarantaine d’œuvres du Phoccom, le club local. Même s’il existe de plus en plus de concours dans le monde, les Cominois ont reçu 4383 photos de 311 auteurs issus de 51 pays différents (dont de nombreux Belges). Les sept membres du jury ont sélectionné 1090 clichés répartis en quatre catégories: noir et blanc, couleurs, nature (animaux et paysages) et pour cette année, la thématique des femmes, avec un jury spécial de trois dames.