«Il y a une sorte d’insouciance, mais c’est un peu comme s’il y avait une cicatrice sur nos vies»

« Retrouver LaSemo dans sa configuration normale, c’est hyper chouette. Je viens à LaSemo en famille, c’est un peu notre jardin, car à une époque, nous habitions dans un petit appartement tout près d’ici et le parc d’Enghien était notre jardin. En tout cas, ça fait vraiment du bien de revenir à la normale après ces deux années, même s’il faut rester vigilant. Les chiffres sont toujours là et, en tant qu’artiste, tu as toujours un doute qui persiste. Mais ça fait trop du bien de retrouver ses habitudes. Quand nous sommes arrivés vendredi sur le site, nous nous sommes demandé s’il y avait eu quelque chose l’année dernière. Il y a une sorte d’insouciance. On retrouve un peu la vie comme avant sans trop se poser de question, même si on sent qu’il y a encore quelque chose qui plane au-dessus de nous. C’est un peu comme s’il y avait une cicatrice sur nos vies. » P.L.