Non, c’est la première fois, que ce soit sur scène ou en tant que festivalier. Par contre, je connaissais déjà bien le parc d’Enghien, car je suis déjà venu m’y balader plusieurs fois en famille. C’est super de le voir cette fois en mode festival. Nous sommes contents de l’ambiance bien «peace» qui y règne et qui correspond à ce que nous sommes devenus aujourd’hui. C’est le genre d’endroit où nous nous rendons plus facilement que quand nous avions vingt ans, où nous cherchions plus de frénésie. Ici, ça respire, tu es au beau milieu d’un parc en habits de fête. Ce qui est certain, c’est que l’an prochain nous reviendrons, mais cette fois, dans le public.

Girls in Hawaii est de retour sur scène. D’autres projets sont prévus?

Nous préparons un nouvel album, mais nous ne savons pas encore quand il sortira. Nous avons repris quelques dates et LaSemo est notre premier festival d’été. Ça fait du bien de jouer en plein air. L’idée de ce retour sur scène est liée aux conséquences de la crise sanitaire. À ce moment-là, les salles de concert se sont vidées et nous voulions apporter notre soutien à ce secteur. De plus, il y avait une demande du public. Nous n’avions rien de neuf à présenter, alors nous avons pioché dans notre répertoire pour nous faire plaisir et faire plaisir au public. C’était très chouette. Nous avons commencé par deux dates au Botanique qui ont été sold out, ce qui nous a agréablement surpris.

Vous parlez de la crise sanitaire: comment le groupe l’a-t-il vécue?

Le Covid est «assez bien tombé» pour nous, car nous n’avions pas de tournée ou d’album en promotion à ce moment-là. Cette crise a eu la peau de certains artistes qui n’ont pas eu cette chance. Nous avons tous fait une pause, ça a créé une sorte de parenthèse malgré les horreurs qu’il y avait autour de nous.

LaSemo est un festival écoresponsable. C’est une philosophie qui vous parle?

Depuis le début du groupe, nous sommes très axés sur la nature, même si nous ne sommes pas des activistes. C’est une philosophie qui s’inscrit profondément dans ce que nous vivons actuellement. Nous sommes très sensibles à la problématique. LaSemo, avec une empreinte écologique moindre, est précurseuret aujourd’hui, presque tous les festivals ont suivi le mouvement.

Quand tu as un groupe, tu fais beaucoup de kilomètres et donc tu as une empreinte carbone non négligeable. Nous sommes prêts à sauter le pas pour réfléchir autrement les tournées, mais il n’y a pas vraiment de remise en question au niveau du secteur. Il faudrait une refonte complète de notre système. En fait, tout le monde attend un changement, mais personne ne bouge.