Je ne connais pas tous les festivals de Belgique, mais je sais que c’est un des rares qui organisé autour de la famille. C’est vraiment charmant. En plus, le public était formidable. C’est incroyable de voir trois générations de spectateurs qui chantent mes chansons par cœur.

LaSemo, c’est aussi un festival écoresponsable, est-ce que ça vous parle?

Oui, je suis tout à fait cette direction prise par le festival. C’est important.

Êtes-vous un habitué des festivals?

Non, pas du tout. J’ai plus l’habitude de jouer dans des salles. Cette année, je fais trois festivals: LaSemo et deux autres en Suisse. Je suis un artiste de salle, même si en festival, je peux voir le sourire et la joie du public.

Depuis quarante-cinq ans, vous composez des chansons pour enfants. Est-ce que vous imaginiez une telle carrière?

Sincèrement, non. Quand j’ai commencé, je ne pensais pas que ça allait durer comme ça. Mon public s’étale sur presque quatre générations, dans toute la francophonie. Les plus âgés retrouvent une part de leur enfance. Ce sont des bulles de souvenirs qui remontent à la surface et je crois que ça leur fait du bien.

Mais vous écrivez aussi des chansons pour un public adulte. Vos deux derniers albums ne sont d’ailleurs pas destinés aux enfants. Est-ce différent d’écrire pour l’un ou l’autre?

Techniquement, c’est la même chose sauf que j’écris sur des sujets qui touchent soit les enfants, soit les adultes. J’essaie de me mettre le plus possible à la place du public visé par l’album. Mon dernier album, «Autrement», sorti en 2022, s’accompagnera d’une tournée qui sera destinée aux adultes qui m’ont connu quand ils étaient enfants et qui veulent me retrouver.