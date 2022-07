Deux recours au conseil communal, jeudi

Avec un ordre du jour des plus restreints, le conseil communal se réunira ce jeudi 14 juillet à 18 h 30 au centre administratif. En information, approbation par la tutelle des règlements relatifs aux redevances pour les demandes d’activités, en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et aux redevances sur la demande et la recherche de documents et/ou renseignements administratifs.