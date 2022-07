À Walhain, on peut manger sur l’eau pendant que d’autres plongent sous le resto flottant. Les plongeurs de Wapi ont testé le concept... (vidéos)

Dans le cadre de leurs différents périples à la découverte des milieux sous-marins du Plat pays, un groupe de vidéastes et photographes subaquatiques de Wallonie picarde est tombé sous le charme d’un endroit à la fois magique et paradisiaque à Nil-Pierreux (Walhain), dans le Brabant Wallon : la carrière des Trois fontaines. Un écrin naturel qui attire non seulement les hommes-grenouilles mais aussi ceux et celles qui souhaiteraient simplement s’offrir un moment d’évasion avec un barbecue aux chandelles sur un resto flottant, par exemple…