À discrète rue, bienfaiteur effacé

Reliant les rues du Crombion et Louis Dassonville, à quelques dizaines de mètres seulement de la place de Luingne, la rue Jean-Baptiste Decottignies n’est apparue qu’au milieu des années 1920, remplaçant un petit sentier en partie empierré. Ce dernier croisait un autre chemin de campagne près du jardin de l’ancienne poste: la "piedsente d’église" partant d’en face de la sacristie pour aboutir à la Malcense. À ce croisement se trouvaient trois maisons qui seront intégrées dans la future rue. En 1924 sont approuvés les plans de cette nouvelle artère, tandis que ceux concernant la pose de bordures et de fils d’eau ou canalisations des eaux de ruissellement ne le seront que trois ans plus tard, en 1927. Le pavage de la rue, décidé en 1936, ne sera réalisé que vers 1950, suite aux événements de la Seconde Guerre. Des travaux de modernisation de la voirie seront enfin effectués en 1965, parachevés par l’asphaltage de cette dernière, en 1966.