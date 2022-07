Un chef et sa recette | L’Éléphant Blanc, enfin un vrai thaï fait maison !

Une ambiance particulière qui a demandé quelques mois de rénovation et qui casse totalement avec le style de "La table de Nédonchel", l’établissement précédent. "J’ai étudié la cuisine en cours du soir quand j’avais 21 ans. J’ai travaillé dans plusieurs restaurants avant de me lancer à mon compte en 2014 dans ce même lieu. C’était une petite carte gastronomique, trois entrées et cinq plats qui changeaient tous les mois. Pour des raisons personnelles, je ne me voyais plus assurer toute seule. J’ai donc proposé à Homey, le copain thaïlandais de mon ami d’enfance, qu’on s’associe" , explique Anne-Laure Pollet, restauratrice.

Pierre-Henry Vanderborght, l’ami en question poursuit: "Quand Anne-Laure a décidé de changer de concept, la question était de savoir si la cuisine allait garder un côté français ou non. Mais il y avait une place à prendre: aucun autre thaïlandais n’était dans le coin" .

Merci le bouche-à-oreille et parce que c’est bon!

Quand bien même à deux pas de la Grand-Place, l’équipe ne pouvait pas compter sur la faible fréquentation des badauds face à leur bâtiment pour se faire connaître. Est très vite entré en piste le bouche-à-oreille.

Le 9 juin, les petits plats étaient mis dans les grands pour l’ouverture officielle. Un franc succès puisque les réservations se succèdent, mais les murs ne sont malheureusement pas extensibles. "Au départ, je ne suis pas du tout dans la restauration. J’avais proposé de donner un coup de main lors des grosses journées, mais c’est toujours complet, midi et soir. C’est motivant et en même temps, fatigant. Il faut s’organiser, parce que Homey est tout seul derrière les fourneaux" , indique Pierre-Henry Vanderborght.

Celui-ci ajoute sans prétention: "J’ai tout de suite été confiant, parce que j’ai déjà mangé dans des restaurants thaïlandais et j’ai toujours trouvé que c’était moins bon que ce que le chef pouvait préparer" .

Anne-Laure Pollet: "Ce qui plaît aussi c’est que les produits sont frais et tout est fait maison. Les gens aiment que ce soit un petit resto. On a un contact direct. La petite terrasse a également son charme" .

"L’Éléphant Blanc" propose certains plats à emporter, mais il faut passer un coup de fil à l’avance. "Les personnes viennent chercher la nourriture avant le service en salle. Il peut arriver qu’on doive dire non en fonction du travail effectué par le cuisinier. On privilégie d’abord l’accueil dans le restaurant" .

Le frigo se remplit le lundi

Les produits locaux se font une place dans l’assiette. Un peu plus de route pour trouver les ingrédients 100% thaï.

Le lundi n’est jamais vraiment synonyme de jour de congé pour les trois mousquetaires (pourrait-on les appeler?).

Après une semaine de service, les frigos sont vides. Il faut faire les courses. "On commande dans la région pour tout ce qui viande et poisson. Par exemple, le Faisan Gris à Dottignies, la boucherie Dujardin à Pecq ou la poissonnerie Six Fumaison à Mouscron. Les légumes basiques sont achetés chez Stockman" .

Le fournisseur principal du moment est Thaï Foostuffs à Jette. Homey peut parler dans sa langue maternelle. ©L.W.

Le fournisseur principal se situe à Jette, à Bruxelles: Thaï Foodstuffs. "C’est vraiment typiquement thaïlandais avec tous les produits nécessaires. Je peux parler dans ma langue maternelle. C’est plus facile avec la responsable. Elle sait très vite ce que je recherche, contrairement à un fournisseur chinois" , indique Homey.

Pierre-Henry Vanderboght: "On achète les légumes comme les aubergines thaï même si c’est un peu plus cher. Certains restaurants thaïlandais font des économies sur ce genre de produits, mais on sait qu’on n’en jette aucun. La difficulté est aussi de trouver des épices thaïlandaises comme le curry vert. Ce qu’on fait c’est que quand on trouve un ingrédient particulier, on soumet des suggestions aux clients sur une courte période" .

Le Phad Thaï se démarque auprès des clients

Pour être un bon cuisinier thaïlandais, c’est la base. Des nouilles de riz sautées avec du poulet ou des scampis, et c’est le chef qui régale.

Homey a choisi de concocter le plat traditionnel de son pays: le Phad Thaï à base de nouilles de riz. "Tous les restaurants le cuisinent, même dans la rue" .

Sur son plan de travail, tous les ingrédients sont disposés. Les trois plus importants: les germes de soja, la ciboulette (thaï bien sûr) et du navet confis. À feu vif dans un wok, des oignons rouges, du navet, des nouilles, de la sauce Phad Thaï (mélange de sauce de poisson, de tamarin et de chili avec du sucre de palme), un œuf, des scampis préalablement revenus dans de l’huile sont incorporés tour à tour et rapidement! "Il faut aller vite pour que ça ne devienne pas trop cuit et sec" .

Une fois dans l’assiette, Homey ajoute du citron vert, de la ciboulette, des carottes et des cacahuètes concassées. "La sauce de tamarin est importante. Sans ça, ce n’est pas un Phad Thaï" .

Le cuisinier confie que c’est la recette qu’il préfère cuisiner et c’est également le plat qui se démarque auprès des clients. "Le sauté aux légumes et noix de cajou ainsi que les beignets de crevettes marchent bien aussi" .

Aimer le piment n’est qu’une question d’habitude

La cuisine thaï est riche d’influences culinaires. "La plus connue est celle de Thaïlande centrale avec le curry rouge et vert. Mais si on monte vers le nord, ça ressemble un peu à de la cuisine chinoise, à l’est vietnamienne, au sud plutôt musulmane. Il y a beaucoup de piments à l’est, là d’où je viens" .

Si les plats peuvent être explosifs en bouche, Homey fait attention à ce que les visiteurs ne ressortent pas de l’établissement en crachant du feu. "Il ne faut pas spécialement aimer le piquant quand on vient ici, mais c’est vrai que cela fait partie de la culture. Ce n’est qu’une question d’habitude" , souligne Pierre-Henry Vanderborght. Le cuisinier confie également qu’il étudie de nouvelles recettes.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h30. Réservation conseillée. 069/66.36.65. En vacances du 24 juillet au 8 août.