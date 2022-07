LaSemo: belles retrouvailles pour 29000 festivaliers à Enghien!

La variété de la programmation est en effet plus que jamais un gage de réussite pour le festival enghiennois qui parvient à séduire un panel de plus en plus large de festivaliers. De quoi asseoir encore un peu plus la fidélité des festivaliers que le Covid n’aura pas détournés.

Nombre de familles estiment d’ailleurs que le festival est devenu un rendez-vous incontournable d’année en année.

Un festival engagé, un engagement partagé

On pouvait entendre au détour des conversations qu’au LaSemo, "il règne comme un air de vacances" . Un moment suspendu où l’on prend le temps de vivre, mais pas n’importe comment. LaSemo a ainsi poursuivi son travail d’innovation en matière de durabilité. Les conférences ont fait le plein. Après avoir été testée lors des événements de 2020 et 2021, la vaisselle réutilisable a été généralisée sur tout le site du festival. Son utilisation a permis de réduire sensiblement les déchets. Une fois de plus, LaSemo aura marqué les esprits par son identité à part et son engagement durable, au cœur du projet depuis sa création.

Un engagement entièrement partagé par les artistes qui ont tous fait preuve de générosité, à l’image de Girls in Hawaii qui a félicité et applaudi chaleureusement Cindy, traductrice en langue "poétique" des signes et a rappelé la nécessité de repenser la culture autrement. Valides et moins valides, enfants et adultes se sont ainsi côtoyés dans un respect mutuel qui n’est que normal, mais bien trop souvent oublié. Une belle occasion de montrer que la vie ne vaut la peine d’être vécue que si elle est partagée avec des gens soucieux de autres et du monde dans lequel ils vivent.

Fort de ce succès, le Lasemo reviendra les 7, 8 et 9 juillet 2023 pour se replonger dans cette bulle de bonheur et construire, ensemble, un monde meilleur.