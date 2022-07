Les festivaliers pourront retrouver une programmation musicale qui régalera tous les membres de la famille. Depuis sa création, le festival s’est construit autour de l’envie de faire la fête autrement, en amusant petits et grands. Les styles musicaux y sont donc nombreux et invitent à déconnecter le temps d’un rêve éveillé. À voir et à écouter: Ben Mazué, Girls in Hawaii, Alice Francis, Alice Phoebe Lou, Thylacine, les Déménageurs, Henri Dès, Cédric Gervy, Tim Dup, Barcella, Johan Papaconstantino, The Loire Valley Calypsos, Klischée, Chico Trujillo, What the funk, Lucky Hodjo, Judith Kiddo, Tempête bleue, Bazar et Bémols, Rebel Up, Tropical DPipsies, Voilaaa Sound System, Pierres, Friday Frida, Soror, David Walters, Jakomo, Arumbo et Steffig Raff.

En parallèle, deux fanfares: Krewe du Belge et Oktaba Paradise Band animeront le site, tout comme le duo DJ Paillette (DJ Gaz et MC Ginette) créé pour l’événement.

Au Troquet (réservé au plus de 18 ans), ce sera le côté décalé des sosies de Johnny et de Cloclo qui donneront le ton de l’ambiance totalement second degré du lieu.

Enfin, la musique classique ne sera pas en reste avec une balade au cœur du parc arboré, accessible aussi gratuitement à tous ceux qui n’ont pas de place pour le festival. Quatre haltes enchantées en dehors du temps…

Au-delà de la musique, l’espace zen, le Pays des merveilles et l’Amusoir inviteront à la détente et à l’émerveillement.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le cirque, les acrobaties et les voltiges complètent le programme avec quatre spectacles d’art de la rue aussi drôles qu’époustouflants.

Conférences, village des associations, marché des producteurs locaux, artisans et autres food trucks viennent encore rehausser la programmation.

Toutes ces particularités font de LaSemo un festival à part. Faire la fête, se détendre, profiter d’un moment en famille, tout est possible. "Avec cette diversité des animations, il nous tient à cœur que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Qu’on vienne en famille ou pour faire la fête" , explique Samuel Chappel, directeur du festival. "Et ça, même si l’envie change au cours de la journée."

Pour découvrir LaSemo, rendez-vous le 8, 9 et 10 juillet au Parc d’Enghien. Les horaires, la billetterie et toutes les informations pratiques sont disponibles sur www.lasemo.be.