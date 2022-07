Le Tournaisien Benjamin Brotcorne s’engage pour d’autres niveaux de pouvoir

Plusieurs élus d’Ensemble (dont Benjamin Brotcorne) sont apparentés cdH au sein du conseil communal. "Mais notre président, François Lebrun, me rappelait ce matin qu’il était membre officiel du MR. Notre mouvement est donc bien pluriel et il ne va pas se colorer parce qu’aujourd’hui je vous fais cette annonce" .

«Une suite logique de mon engagement»

Pourquoi donc avoir fait ce choix? "Mon investissement pour ma commune avec Ensemble est la suite logique d’un engagement associatif, professionnel et familial à Tournai. Je ne voulais pas rester au balcon à commenter l’actualité politique, je ressentais ce besoin de mettre les mains dans le cambouis et de m’investir dans la politique communale". C’est une démarche similaire qui l’amène aujourd’hui à se positionner pour d’autres niveaux de pouvoir. "Pour qu’une société fonctionne bien, il faut aussi qu’à Namur ou à Bruxelles, nous puissions compter sur des politiques qui permettent d’assurer l’épanouissement de nos concitoyens".

Benjamin Brotcorne dit avoir passé en revue les différentes formations politiques francophones. Les Engagés était le choix qui lui correspondait le mieux, estime-t-il. "J’ai assez vite constaté qu’on était en présence de partis traditionnels (dont le cdH en son temps) qui ont cette manie de défendre un type d’électorat, une clientèle si vous me permettez l’expression: on voit des formations politiques qui se disent championnes de la défense du climat, des travailleurs, des indépendants, des entrepreneurs, des précarisés, etc. Ce qui me plaît définitivement dans ce qu’ont mis en place les Engagés, c’est cette volonté de travailler dans lanuance. J’ai été très attentif à la création du mouvement les Engagés, et à cette occasion j’ai pu constater quelques similitudes avec la manière où nous avions créé notre mouvement citoyentournaisien".

«Un choix sincère, complètement non-alimentaire»

Maxime Prévot, président du mouvement citoyen national, bourgmestre de Namur était à Tournai au côté de l’avocat tournaisien lors de son annonce. "La dernière fois que je suis venu à Tournai, c’était comme ministre du Patrimoine, pour la cathédrale", se souvient-il.

Il voit d’un très bon œil l’arrivée au sein de son mouvement du conseiller communal tournaisien. "En nous rejoignant, Benjamin n’a aucune motivation alimentaire, sa démarche est sincère. S’il cherchait juste à vendre son capital auprès de formations politiques susceptibles de lui donner de manière immédiate des mandats ou des responsabilités, il aurait pu faire d’autres choix. Il a fait le choix non pas de la facilité mais de la sincérité".