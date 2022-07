Ils se sont dit «oui» il y a soixante-cinq ans

Roberta et Louis viennent de fêter 65 ans d’union entourés de leur famille. Louis Bouvy est né à Hem le 18 septembre 1933 et a exercé le métier de chauffeur-livreur. Roberta Coupé a vu le jour à Sailly-lez-Lannoy le 1er août 1938. Elle a exercé en tant qu’éducatrice technique auprès de personnes porteuses d’un handicap mental. Le sympathique couple est venu s’installer à Leers-Nord en 1985. C’est là que nous les avions rencontrés à l’occasion de leurs noces de diamant. En 2019, le couple s’est installé dans un logement plus petit. Louis aime toujours le jardinage mais a désormais une plus petite surface à entretenir. Il prend soin de son épouse malade, s’occupe des repas et de l’intendance. Deux fois par semaine, ils vont partager le repas chez leurs filles, le mercredi chez l’une, le samedi chez l’autre.