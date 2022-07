Sacré sacerdoce: 41 ans de cours de religion

Comment s’est passée cette fin d’année?

Je ne l’ai réalisé que lors du dernier cours. Cette année, je donnais 4 h. dans le primaire, dans le communal, et 20 h. dans le secondaire, au collège de la Lys, ce qui représente 14 classes! En primaire, à Comines, lors du dernier quart d’heure de cours, les élèves ont applaudi et ont voulu me faire un câlin. À Warneton, les enfants m’ont fait des dessins. C’était émouvant, mais j’étais contente de terminer. Un élève me disait récemment que j’ai donné cours à sa grand-mère et des parents s’étonnaient que je sois encore là! Il était temps que je parte!

Quel a été ton parcours?

Originaire de Bas-Warneton, j’y ai fait mes primaires. Ensuite, quatre ans à l’IND puis trois à l’ITEM, en techniques commerciales. J’ai poursuivi par des études d’institutrice primaire, option religion, achevées en juin 1981. Après un intérim à Bernissart, je me suis retrouvée à Herseaux et, rapidement, dans l’enseignement communal, à Comines. Dès 1989, je suis entrée à l’IND. Ces dernières années, il y a eu l’arrivée des cours de citoyenneté.

Avec une sacrée évolution de la société!

J’ai reçu une éducation très chrétienne, dans une famille de six enfants. La différence est grande avec les réalités d’aujourd’hui, mais j’ai toujours veillé à évoluer, à être dans le dialogue et, surtout, à ne jamais porter de jugement. En primaire, toute ma carrière, j’ai débuté par des prières. Je me disais: si ce n’est pas moi qui leur apprends, qui le fera? Les dix dernières minutes du cours étaient souvent consacrées au chant. En secondaire, le cours est basé sur des thèmes comme la violence, l’amitié, le bonheur, etc. Bien que je n’aie pas toujours eu un public facile, les élèves étaient pour la majorité affectueux, considérant le cours comme un espace de dialogue. Les musulmans se sont faits plus nombreux dans nos classes. Il était enrichissant de les faire parler de leur religion, de confronter nos cultures, tout en n’oubliant jamais que j’étais le maître dans la classe et que j’avais un programme à suivre!

Comment vas-tu occuper ta retraite?

Je vais prendre le temps de vivre et de profiter davantage de mes deux enfants et de mes deux petits-enfants. J’ai toujours aimé bouger en faisant de la marche ou du vélo avec mon mari, Marc. Je vais aussi ranger mon bureau, plein comme un œuf de préparations de cours et de documents. J’ai décidé que mes notes sont à disposition de tous ceux et celles qui les souhaitent. Je les donne avec plaisir. Toutefois, comme la page est tournée, une fois la Toussaint arrivée, je vide mon bureau et tout sera porté au recyparc!