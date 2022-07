Rue du Cygne, ce mercredi à Tournai, une fête entre voisins

Une différence de niveau justifiée

Vincent Lucas, conseiller communal de l’opposition MR (et lui-même entrepreneur), a pointé sur Facebook des manières de procéder inadéquates selon lui de la part de l’entreprise en charge du chantier: "Les derniers pavés ont été posés ce samedi après-midi à plus de 35° avec du stabilisé cuit par le soleil depuis le matin, et quatre jours plus tard un camion de plus de 20 tonnes roule dessus" , dit-il, exprimant au passage sa crainte que le travail réalisé ne tiendra pas fort longtemps.

Nous avons eu l’occasion de demander à Philippe Lerick, patron de l’agence tournaisienne d’Eurovia, ce qu’il en pense. "Ces commentaires suscitent une toute grosse incompréhension de notre part et nuisent à l’image de marque de notre société.Ce monsieur est passé pour faire ses remarques alors que le chantier n’était pas encore terminé et qu’il y avait encore des choses à faire. Les avaloirs ont été rehaussés quand nous avons reçu les pièces, tout simplement. Et ce fameux camion roulait sur une zone coulée depuis plusieurs semaines et bien sèche."

Quant aux quelques centimètres de différence de niveau entre la rue rénovée et la zone proche du carrefour des 4 coins Saint-Jacques, elle s’explique selon M.Lerick par la technique d’entretien elle-même. "Les pavés étaient posés sur le béton et avaient tendance à vibrer. Un stabilisé a cette fois été mis entre les pavés et le béton pour garantir le travail dans la durée. C’est ce qui explique cette différence de niveau par rapport à la partie ancienne que la Ville prévoit de réaliser plus tard."