Rue de Pintamont fermée

Suite aux difficultés rencontrées sur le chantier qui jouxte la Maison des Géants et leur impact sur la façade du musée, la société Stabil doit procéder d’urgence, on le sait, à des travaux de stabilisation et de consolidation de deux bâtiments à la rue de Pintamont. « Vu leur importance en termes de sécurité ces travaux se poursuivront ce mardi 5 juillet » dit la Ville. « La circulation sera donc interdite au niveau de la rue de Pintamont entre le carrefour avec la rue de l’Industrie et avec la rue des Frères Descamps. »