Organisé par l’ASBL Scouts du Risquons-tout et le QG alternatif de la Faune, l’événement estival a su évoluer et prendre sa place dans l’univers culturel mouscronnois et régional.

Après avoir réalisé les différents travaux recommandés par la Commune en termes de la sécurité et avoir bravé la galère Covid, l’ensemble des membres de cet énorme collectif éco-responsable en soif de culture et d’échanges nous a, une fois de plus, prouvé qu’à force de labeur, de solidarité et de partage, on peut réaliser ses plus beaux rêves! " Au fil des années, nous avons eu la chance de faire une multitude de rencontres et donc, grâce aux uns et aux autres, il nous est facile de découvrir des artistes de valeur qui disent très vite "oui" pour venir ici ", se réjouit Julien Van Isacker, animateur organisateur.

Un univers à part, au cœur du Risquons-Tout

Rien que pour vendredi et samedi, ce sont près de 500 personnes qui sont venues prendre le soleil et écouter des groupes connus ou en train d’éclore dans un cadre complètement atypique, basé sur la récupération et la transformation des objets. Le tout dans un petit écrin de verdure situé, paradoxalement, au cœur de ce quartier frontalier de Mouscron!

Durant les trois jours, "Emeline Tout court", artiste namuroise à la voix d’or, était la présentatrice des spectacles. Tout naturellement, elle a transporté le public d’un univers à un autre avec une énergie débordante.

Des talents à la pelle!

Des groupes de musiciens, il en a plu durant tout le week-end, du spectacle du "Bavard passeur d’histoires" au hip-hop belge électro des "Choolers Divisons" en passant par le jazz bruxellois des "Blue Mockingbirds", les musiques traditionnelles d’Amérique latine du "Tri Organico" ou encore le spectacle théâtral poétique sur le temps qui nous reste de "Radio Michel". Le Risquons-Tout en goguette, c’est une multitude de groupes extrêmement variés, pour le plaisir de chacun…

En famille ou entre amis, seuls ou accompagnés, de 7 à 77 ans, les visiteurs se sont d’ailleurs régalés durant trois jours magiques, pour les (tout) petits prix de 12 € la journée ou 30 € pour l’ensemble du week-end. Vivement 2023, car ce festival est à ne manquer sous aucun prétexte!