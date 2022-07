«Bébés Coca» sous les feux de la rampe: l’éclairage d’Alex Agopyan, dentiste spécialisé pour les enfants à Mouscron

Dr Agopyan, que vous inspire ce concept de «bébés Coca»?

Bien sûr, le Coca, comme tous les sodas, est très nocif au quotidien, et pas seulement pour les dents! Mais en réalité, toute boisson, hormis l’eau plate, peut donner des caries! Et si l’expression "bébés coca" est sur le devant de la scène pour le moment, il y a un phénomène que les dentistes connaissent bien depuis longtemps, mais les parents pas toujours, c’est celui des "caries du biberon".

Il s’agit de caries que l’on retrouve chez des enfants en bas âge exposés de manière prolongée et répétée, notamment la nuit dans le lit, à des boissons contenant du sucre, ce qui est aussi le cas du lait, et même du lait maternel! On peut alors arriver à des situations où les vingt dents de lait que possède un enfant sont cariées! Dans un premier temps, ce sont les dents antérieures (de devant) qui sont touchées, car elles sortent rapidement, vers 6-7 mois, et qu’elles sont en première ligne, Et puis les molaires, situées à l’arrière, qui sortent plus tardivement (18 mois – 2 ans), sont elles aussi attaquées…

Voyez-vous beaucoup de cas de ce type dans votre cabinet?

Une fois toutes les deux semaines environ, je dois traiter un de ces "gros cas", une situation où la bouche est pleine de caries.

Quel traitement apportez-vous dans ces cas-là?

En général, les dents sont tellement grignotées par la carie qu’il ne reste plus que les racines, ou en tout cas plus assez de "matière" pour pouvoir réaliser un soin de qualité qui va tenir. On sauve donc celles que l’on peut sauver, et on extrait le reste. Pas évident alors de se retrouver édenté jusqu’à ses 7-8 ans, socialement bien sûr, mais aussi en termes de mastication ou de prononciation. Ce sont des choses qu’il faut "ré-apprendre" lorsque les dents définitives poussent… Ce n’est donc pas à cadeau à faire à l’enfant que de lui faire consommer des boissons sucrées…

Les caries sur les dents de lait représentent-elles un risque pour les dents définitives?

Les dents définitives se créent en bas âge, dans l’os. Une grosse carie, une infection, un choc etc. peuvent parfois altérer leur processus de croissance. En réalité, c’est l’avenir qui nous le dit! Mais des dents de lait abîmées peuvent donc bien représenter un risque pour le développement futur des dents définitives.

Proscrivez-vous dès lors les boissons sucrées à vos jeunes patients?

Non, il faut aussi savoir profiter des petits plaisirs de la vie! Bien sûr, occasionnellement, l’enfant peut boire une boisson sucrée. Mais la boisson du quotidien, c’est l’eau plate! Pour la santé dentaire bien sûr mais aussi pour la santé au sens large, et pour aider l’enfant à adopter de bonnes habitudes dans le futur.

Outre une gestion «raisonnable» de la consommation de sucre, le brossage des dents reste-t-il un élément fondamentaldans la prévention contre les caries?

Oui, et il faut en prendre l’habitude tout de suite: première dent, première brosse à dents! Et l’idéal, après avoir consommé du sucre – et plus globalement après avoir bu ou mangé – est d’attendre une demi-heure avant de se brosser les dents, le temps que la salive nettoie "physiologiquement" les dents.