Péruwelz: très belle prise pour les jeunes (vidéo)

Une fois de plus, ils ont mordu au concept. Plus de vingt jeunes issus d’institutions de l’entité en situation de handicap ou qui vivent en famille ont pris part à l’initiation à la pêche proposée par le service égalité des chances du plan de cohésion sociale de la Ville. Cette pêche solidaire avait été initiée en 2016 par l’ex-échevine Nathalie Deplus et le responsable de l’étang de Jaunay-Clan, Léopold Deladrière, afin de permettre à ces jeunes de participer activement à une séance de pêche encadrée par des pêcheurs confirmés.