Entre PIC et PIMACI, des projets pour les voiries de l'entité de Rumes

Dans les communes, on connaissait déjà le PIC, le Plan d’investissement communal, relatif à l’entretien et à la rénovation des voiries. Désormais, elles peuvent également prétendre à des subsides de la Région wallonne dans le cadre du Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité), pour des projets dans lesquels la mobilité des piétons et des cyclistes est prise en compte.