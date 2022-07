26 films et deux séances spéciales «Anima» cet été

Coupez !, de Michel Hazanavicius (jusqu’au 26/07), Les Goûts et les couleurs, de Michel Leclerc (jusqu’au 26/07), Jean-Michel le caribou et les amours interdites (du 2 au 31/07), Il buco de M. Frammartino (jusqu’au 19/07), Frère et sœur, d’Arnaud Desplechin (les 3 et 5/07), Incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux (jusqu’au 9/07), Nowhere Special, d’Uberto Pasolini (jusqu’au 8/07), El Buen patron, de Fernando Leon De Aranda (jusqu’au 16/07), One second, de Zhang Yimou (le 3/07), Mothering Sunday, d’Eva Husson (jusqu’au 2/08), Men, d’Alex Garland (jusqu’au 24/07), Peter von Kant de François Ozon (du 13/07 au 8/08), Flee, de J.P. Rasmussen (du 13/07 au 9/08), Ailleurs partout, d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter (14/07), Caro diaro, de Nanni Moretti (du 21/07 au 14/08), Im Am Your man, de Maria Schrader (du 22/07 au 16/08), Marx can wait, de Marco Bellochio (du 20/70 au 14/08), Piccolo corpo, de Laura Samani (du 27/07 au 23/08), Memory Box, de Joana Gadjithomas et Khalil Joreige (du 27/07 au 21/08), Las bestias, de Rodrigo Sorogoyen (du 3 au 29/08), L’anniversaire de Tommy, de Michael Ekbladh (du 6 au 27/08), Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi (du 12/08 au 6/09), Decision to leave, de Park Chan-Wook, du 10/08 au 6/09, To Olivia, de John Hay (du 17/08 au 13/09), Competencia Oficial, de G. Duprat et M. Cohn (du 17/08 au 13/09), Anima On Tour (18/08 à 19 h), Anima on tour for kids (28/08 à 11 h), Ninjababy, de Yngvild Sve Flikke (du 24/08 au 20/09), Three Thousand Years of Longing de George Miller (du 25/08 au 20/09).