Un caveau de 117 tombes dans le plus petit cimetière de Tournai, à Allain (vidéo)

Outre les membres de la famille qui viennent y visiter leurs défunts - notamment lors de la messe annuelle du premier mai - des visiteurs ont l’occasion d’y descendre de temps à autre, à l’occasion des Journées du patrimoine ou, comme ce fut le cas récemment, lors des festivités de la Pentecôte qui animent le patelin, par exemple.

Passé la grille qui barre l’entrée d’une sobre chapelle dominant le petit cimetière, il faut en soulever une autre située à droite de l’autel avant d’emprunter un étroit escalier de pierre menant au sous-sol. Pour arriver dans le caveau proprement dit qui prend ici véritablement l’allure de catacombes.

Les descendants de célèbres orfèvres…

Notre correspondant féru d’histoire locale,Étienne Boussemart, évoque pour nous l’histoire de ces lieux insolites:

"Cette tombe monumentale garde le souvenir de grandes familles car les cellules-caveaux sont réservées aux dépouilles des Crombez – Lefebvre et aux Lefebvre – Meuret, Meuret y étant la mieux représentée.

Un édit de la ville de Tournai stipule que "plus aucune concession ne sera accordée au cimetière d’Allain mais le caveau qui s’y trouve légalement continuera d’être respecté comme propriété de la famille qui l’a fondé".

Cette famille Lefebvre est bien connue dès au moins le XVIe siècle (N.D.L.R.: le plus ancien ancêtre reconnu est Adrien Lefebvre, décédé en 1547 et dont le fils Jacques détenait un livre d’heures, maintenant dans le trésor de la cathédrale. Certains auteurs remontent l’origine de la famille à Guillaume Lefebvre, le "fondeur", plus âgé d’un siècle).

Le patronyme dépeint la profession des Lefebvre: artisans travaillant le fer. C’est cependant dans d’autres industries où ils s’illustrent que les Lefebvre passent à la postérité: orfèvrerie, bronzes et tapis notamment. Ils ont alors été inhumés dans ou autour de leur église paroissiale.

Le monument d’Allain, sobre, est double: au rez-de-chaussée, une chapelle avec un autel portant la devise familiale "Quisque suae fortunae faber" ( Chacun est artisan de son bonheur) et un large espace pouvant accueillir la famille. En sous-sol, une crypte contenant 117 alcôves (39 x 3) fermées par une plaque identitaire de pierre.

Les plus anciens défunts inhumés sont François et Robertine Lefebvre transférés de Paris où leur décès a été acté en 1827."

C’est deux ans plus tard, avant même l’indépendance de la Belgique, que fut réalisé ce funérarium avec l’accord du roi des Pays-Bas, Guillaume.