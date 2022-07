Partez en vacances le cœur léger

"Il est toujours utile de faire relever son courrier, surtout si on part pour une longue période, relève Catherine Homerin, responsable du service prévention-sécurité. Avant de partir, entretenez la végétation, du moins la pelouse visible de la rue. Rentrez les échelles et les outils de jardin. Verrouillez toutes les fenêtres et portes de la maison, du garage, de l’abri de jardin. Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables comme pc portable, matériel vidéo. Ne communiquez surtout pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux via des photos."

Ne pas négliger la fête des voisins

Si vous vous entendez bien avec vos voisins, n’hésitez pas à leur demander un petit coup de main. Ce sera très précieux durant vos vacances. "Le meilleur conseil reste peut-être celui d’entretenir d’excellentes relations avec ses voisins, assure ainsi Catherine Homerin. De nombreux cas de cambriolages peuvent être évités et déjoués grâce à l’implication effective des voisins. En cas d’agissements suspects, ils peuvent nous avertir ou prévenir directement les services de police. Bref, il ne faut peut-être pas négliger la fête des voisins quand elle est organisée dans votre quartier."

En 2021, trente cambriolages ont été enregistrés à Péruwelz selon les statistiques de la police fédérale. Le nombre de cas baisse année après année mais chaque cambriolage est un cambriolage de trop.

Une check-list reprenant quelques conseils pour éviter les risques de vol et d’incendie lorsque vous laissez votre habitation inoccupée est disponible sur www.peruwelz.be/check-list.

Pour faire surveiller votre habitation, complétez le formulaire sur www.peruwelz.be/vacances-securite (disponible également en version papier sur demande) à renvoyer (ou déposer), de préférence une semaine avant votre départ, à la zone de police de Bernissart-Péruwelz (4, rue de la Buissière à 7600 Péruwelz) ou à l’administration communale de Péruwelz, service prévention-sécurité (7, rue des Chaufours à 7600 Péruwelz). La demande de surveillance peut également se faire via www.police-on-web.be

Ce service est entièrement gratuit. Infos auprès du service prévention-sécurité au 069/77 96 37 ou de la zone de police au 069/77 20 57.