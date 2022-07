Mouscron : 636 élèves formés au Brevet du Cycliste

Rien que sur l’année 2021-2022, 31 classes de 18 établissements scolaires mouscronnois ont bénéficié de la formation sur deux roues." Ça représente 636 enfants, " poursuit Ralph. Les élèves de 5e et 6e primaires se sont exercés à la pratique du vélo sur seize circuits différents." Sur l’ensemble des jeunes formés cette année, 85%ont été jugés capables de rouler en totale autonomie ", précise Antoine Pottiez, formateur pour l’ASBL Pro Vélo. " Pour les autres, on considère qu’ils ont encore besoin d’un peu d’expérience pour rouler seuls. "

Essentielle, cette formation permet aux élèves de s’habituer à la circulation et au code de la route.

Des mains crispées qui serrent très fort le guidon jusqu’à ne plus le lâcher?Au début de l’expérience, peut-être. " Mais les jeunes deviennent rapidement plus à l’aise quand ils se sont frottés au trafic, aux carrefours et aux intersections les plus à risque de Mouscron. L’objectif n’est pas de leur faire peur, mais de leur permettre d’appréhender au mieux chaque situation ", poursuit l’éducateur.

De la pédagogie aussi pour les adultes

Pour y parvenir, les élèves sont épaulés par une cinquantaine de bénévoles, dont trente particulièrement actifs. " Le Covid n’a pas perturbé notre marche en avant ", estime Ralph Spegelaere. " On peut toujours compter sur une équipe fidèle et réactive. "

Les volontaires se réunissaient avec les différents acteurs du Brevet (gardiens de la paix, service des sports, Viasano, etc) jeudi au complexe sportif Vert Autre Chose, pour dresser le bilan de l’année et entamer un processus de réflexion qui servira dès la rentrée prochaine, dans le cadre de la 17e année d’existence du Brevet. " On l’abordera avec optimisme car de plus en plus de choses concrètes sont mises en place pour développer la pratique du vélo à Mouscron. "

Les rues cyclables en sont un exemple.Mais qui connaît la réglementation en vigueur sur ces voiries? Grand-Place, rue de Tournai, passage Saint-Pierre, rue Saint-Pierre, rue du Luxembourg, rue Aloïs Den Reep, rue Camille Busschaert et rue Léopold: sur ces routes, priorité absolue aux cyclistes! Les adultes ne connaissent pas forcément cette spécificité " On se rend compte qu’il y a presque une nécessité de former les adultes à la pratique du vélo et aux règles qui en découlent. "Sur les 636 jeunes formés cette année, 93%ont indiqué se sentir plus en sécurité après le Brevet, 92%souhaitent continuer à pratiquer. Pourtant, seuls 48%des parents acceptent de laisser leurs enfants seuls sur les routes. " Cause ou conséquence, les parents ne prennent plus assez le temps de faire du vélo avec leurs enfants.Ça se ressent dans leur appréhension. "

Au rayon des satisfactions, les formateurs se félicitent cependant du fait que certaines écoles approfondissent le Brevet par une vérification des acquis et pour " donner aux enfants la possibilité de faire des trajets utilitaires, comme se rendre à l’école ", conclut Antoine Pottiez.