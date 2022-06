Des Mèches blondes aux Caillouses: Trois bandes de dealers transfrontalières démantelées

C’est pour souligner le travail des hommes de terrain - les services des stups de Tournai, Lille, Roubaix et Tourcoing - mais aussi de l’ensemble des services policiers qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent à l’aboutissement des enquêtes, qu’une conférence de presse se tenait, ce jeudi, à l’hôtel de ville de Tournai.Un lieu qui n’avait pas été choisi au hasard quand l’on sait que le bourgmestre de la cité des 5 clochers fait de la lutte contre le trafic des stupéfiants une priorité.Il l’a d’ailleurs répété haut et fort lors de cet événement transfrontalier en rappelant cette phrase devenue un véritable slogan: « Messieurs les dealers, vous n’êtes pas les bienvenus à Tournai et croyez-moi, on continuera à tout faire pour vous em… (sic) " .