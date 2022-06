Dès 10h, jusque 18h, chacun a pu se promener librement dans le centre Marcel Marlier, profiter de la petite restauration, assister aux ateliers créatifs dont un animé par l’artiste Rosanna Baledda (voir ci-dessous), et surtout assister au déploiement d’une véritable montgolfière!

La météo aura finalement été clémente ce dimanche et aura permis à tous d’assister à ce "clou du spectacle". Pour l’événement, les membres du centre Marcel Marlier avaient en effet fait venir une montgolfière de taille réelle. Celle-ci ne se sera pas envolée, mais aura offert un spectacle visuel grandiose aux participants! Ces derniers ont pu se photographier dans le ballon, des étoiles plein les yeux, avec le rêve de remporter le voyage en montgolfière mis en jeu ce dimanche. " Même s’il n’est possible de dresser pleinement la montgolfière, car nous manquons de place, nous nous estimons heureux de pouvoir assister au déploiement du ballon, au sol , explique l’une des membres du centre Marcel Marlier. Ceci permet à tout le monde de découvrir l’ampleur des ballons que nous voyons parfois passer dans le ciel. De plus, une fois la toile à moitié gonflée, il est possible d’y entrer afin de s’y promener et de se rendre compte de sa taille. "

Et pour se consoler de ne pas avoir aperçu le ballon prendre de la hauteur fièrement au centre de la cour, un spectacle de montgolfière radiocommandée a réchauffé les cœurs, face au splendide château des Comtes.