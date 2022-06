Vol à la ruse: il fait croire qu’il est intéressé par la maison en vente

Samedi, peu après 9 h 30, rue Saint-Jacques, un individu se présente au domicile d’une personne qui avait mis son habitation en vente. en signalant être intéressé par l’acquisition du bâtiment. La victime fait visiter les différentes pièces et annonce ensuite le prix de vente souhaité. L’homme signale directement qu’il est preneur et signe une offre écrite. Il met en confiance la victime en lui signalant qu’il a acquis récemment deux autres immeubles sur Tournai. La victime signale qu’elle va remettre le compromis de vente à son notaire. Le lendemain, l’individu reprend contact avec la victime en signalant qu’il souhaite la revoir pour discuter des modalités de la vente. Après cette visite, le suspect se présente un autre jour au domicile de la victime en lui signalant qu’il souhaite prendre des photos des lieux afin de prévoir les divers travaux. Celle-ci l’informe que les photos se trouvent déjà dans le dossier avec le rapport d’expertise, mais il signale que c’est pour confirmer les volumes. La victime étant occupée avec un client, laisse aller le suspect dans sa maison. Un quart d’heure plus tard, le voleur ressortira avec le préjudice.