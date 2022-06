Le musée d’histoire naturelle de Tournai rouvre ce vendredi 1er juillet après 3 mois de travaux (vidéo)

Nous serions toutefois bien en peine de dire sur quoi portaient précisément les travaux qui se sont déroulés durant cette période. Ceux-ci concernaient en réalité une multitude de "détails" qui, permettent d’améliorer sensiblement le confort des visiteurs, mais pas que...

De manière générale, ce chantier visait la mise en conformité des installations électriques du musée et les responsables en ont profité pour programmer une série d’améliorations complémentaires qui donnent un air de jouvence au musée et à ses collections.

Outre l’entreprise locale A.E.S. qui s’est chargée des travaux d’électricité, sous la supervision du "Bureau d’études Bâtiments" de la Ville, le personnel du musée a également été mis à contribution pour certains travaux d’entretien et de peinture, notamment.

Tous les sens des visiteurs seront tenus en en éveil

Parmi les améliorations apportées au cours des 3derniers mois: des spots muséaux placés dans les vitrines des spécimens naturalisés mettent en valeur la richesse de ces derniers tout en les préservant d’un éclairage trop intense. C’est aussi pour cette raison que l’espace central de la galerie est désormais principalement baigné par la lumière du jour provenant des verrières qui la surplombent. Autre avancéeimportante: le placement d’un écran géant et d’un projecteur dans la salle pédagogique qui voit régulièrement défiler de têtes blondes. La sonorisation des différents espaces muséaux a également été revue de manière à différencier chaque ambiance et à immerger davantage le visiteur dans les différentes collections.

Par exemple, vous serez bercé par le bruit des vagues lorsque vous passerez devant les vitrines des oiseaux marins alors que le Vivarium vous plongera davantage dans une ambiance tropicale… Tout cela, c’est pour le côté "public". Pour les pensionnaires du musée, et plus particulièrement du vivarium, une amélioration significative de la gestion des paramètres climatiques a été mise en place. En effet, aujourd’hui, cet espace bénéficie de 4 lignes électriques totalement distinctes qui permettent de gérer indépendamment certains paramètres tels que les durées d’éclairage ou de chauffage des espèces détenues. Cette amélioration substantielle permettra d’affiner précisément et spécifiquement la zootechnie aux besoins de chaque espèce, facilitant dès lors la reproduction de celles qui sont menacées…

Une cure de jouvence pour l’équipe également

Chargé des collections du musée depuis début janvier,Lucas Terrana, la trentaine, est originaire deMons. C’est aussi dans la cité du Doudou qu’il poursuivit un doctorat en biologie marine. Son sujet d’études: les coraux noirs.Une appellation curieuse si l’on considère que ces derniers sont généralement très colorés mais c’est à la couleur de leur squelette qu’ils doivent leur nom.

Il n’y a pas que les collectiosn qui ont pris une cure de jouvence, deux jeunes ont également intégré l’équipe du musée: Lucas Tarrana, chargé des collections et Denis Deltenre, taxidermiste. ©EdA

Ce type de corail est cruellement menacé car pêché (illégalement) pour être transformé en bijoux, lié à des pratiques initiatiques ou utilisé comme médicament dans le cadre de la médecine traditionnelle.Bref, il est important après s’être intéressé à la bilogie de ces coraux, d’apprendre à les conserver, et c’est précisément l’objet d’un vaste projet international auquel Lucas collabore également. Et s’il a postulé pour le nouveau poste de chargé de collections créé au sein du musée tournaisien, c’est parce qu’il connaissait la qualité de l’établissement pour y avoir travaillé alors qu’il était étudiant.Avec notamment pour mission de participer à la mémorisation des collections sous la houlette du conservateur Christophe Rémy.

Autre nouvel arrivé au sein du personnel il y a une quinzaine de jours: Denis Deltenre de Forchies-la-Marche. Passionné par la taxidermie depuis qu’il a découvert un crâne alors qu’il était enfant, cet éducateur spécialisé (à la base) a suivi une formation de taxidermiste en Australie pour faire de sa passion son nouveau métier. Au retour, c’est à l’ULB qu’il a trouvé du travail comme préparateur en anatomie - ou prosecteur - préparant les corps pour les dissections. Au musée, il occupe depuis peu la place laissée vacante par Bruno Truc qui a été admis à la retraite. Son premier boulot consistait à dépoussiérer les pièces exposées…