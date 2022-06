Jules et Verne étaient sur le site

Le célèbre auteur français Jules Verne a été « dédoublé » en deux personnages distincts, ce dimanche. Jules, représenté par un homme, et Verne, par une femme, déambulaient sur les pavés du centre Marcel Marlier, entre deux animations théâtrales réalisées dans la cour du château des Comtes. En effet, les membres de la compagnie Acidu invitaient leur public à une initiation au voyage, grâce à un spectacle vivant. « Nous voulons faire travailler l’imagination, expliquent Jules et Verne. Le but est de faire participer le public afin de donner du corps à notre adaptation théâtrale. Nous nous servons par exemple d’un simple ballon de baudruche pour représenter une montgolfière. Car après tout, l’imagination est le meilleur moyen de voyager, simplement. »