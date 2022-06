Deux départs sur trois non compensés à l’administration communale de Tournai

«Pas de licenciement»

Les communes ont été les derniers remparts lors de la récente crise du covid et démontrent encore leur efficacité dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, insiste M.Delannois. "C’est une responsabilité mais il faut évidemment pouvoir garder les moyens de joue r ce rôle de trait d’union".

Une série de mesures ont été intégrées au plan de gestion pour maintenir l’équilibre financier. "Elles ne sont pas toutes agréables mais le plan proposé nous apparaît équilibré" .

À côté de mesures plus classiques qui visent à resserrer encore plus des boulons (limiter les frais de réception et de représentation, optimiser le charroi communal, gérer attentivement le parc immobilier, etc.), l’effort principal se fera au niveau du personnel, admet le bourgmestre. "C’est un des rares postes de dépenses où nous disposons d’une marge de manœuvre importante. Le CRAC nous suggérait un non-remplacement systématique du personnel. Mais chez nous, cet effort sera limité ( NDLR: deux personnes sur trois qui quitteront l’administration, en fin de contrat ou en fin de carrière, ne seront pas remplacées pendant deux ans). Il n’y aura donc aucun licenciement. "Dire précisément où les efforts se feront est prématuré. Nous réaliserons une mobilité interne la plus volontaire possible".

La piscine de Kain maintenue

Certaines taxes augmenteront. "Mais ce sont des taxes qui concernent les épaules les plus larges comme les piscines ou les secondes résidences".

Un deuxième indicateur expert sera engagé pour ajuster le revenu cadastral quand c’est nécessaire. "Le revenu cadastral de certains immeubles n’a pas été revu, ce qui entraîne une forme de discrimination à laquelle nous voulons mettre fin. Certains bénéficient illogiquement d’une réduction d’impôt depuis parfois un grand nombre d’années. Il ne s’agit donc que d’un rééquilibrage".

Diverses prestations seront revues à la hausse. Comme les tarifs de locations de salles. "Mais nous veillerons à les laisser attractives sans trop faire de concurrence à ceux dont c’est le métier".

Les tarifs des piscines seront adaptés, surtout sur le site de l’Orient qui deviendra un centre de loisirs intégrés. "Mais contrairement aux suggestions qui nous ont été faites, nous maintenons bien la piscine de Kain."

Les subsides maintenus

Contrairement à ce que le CRAC proposait également, il ne sera pas mis fin au système de distribution de sacs-poubelle ou d’ouvertures gratuites de conteneurs pour déchets ménagers résiduels en ville. Il ne sera pas non plus question de fermer des maisons de repos "comme il a été proposé à la commune au moment de finaliser le plan de gestion" .

Le niveau actuel des subventions aux associations et à la Régie communale autonome est maintenu. "Mais il ne faut pas compter sur des augmentations".

"Sachez bien que ce qui était demandé à la Ville était bien plus lourd que ce qui vous est présenté ce soir. Nous avons fait de la résistance".

Paul-Olivier Delannois: «Ce n’est pas tenable»

C’est pour pouvoir bénéficier du plan Oxygène proposé par le gouvernement wallon, et profiter d’aides au paiement des cotisations de responsabilisation de la ville et du CPAS, qu’une réactualisation du plan de gestion (pour la période 2023-2027) devait être approuvée par le conseil communal avant le 30 juin 2022. Ça a été chose faite lundi soir.

"Avec les autres grandes villes de Wallonie, nous pointons du doigt l’augmentation exponentielle des cotisations de responsabilisation, l’augmentation incessante des coûts liés aux zones de police ou encore l’augmentation générale des coûts de l’aide sociale. De façon générale, il s’agit de conséquences de décisions prises au niveau fédéral" , déplore le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois. Rien que pour les cotisations de responsabilisation et la zone de police, quelque 21 millions et demi seront nécessaires. "C’est plus de 310 euros par habitant pour des dépenses qui n’apportent pas nécessairement directement à la ville et à ses citoyens.C’est évidemment impayable sans aide extérieure".

«Respirer, artificiellement, jusqu’en 2026»

C’est donc dans ce contexte que la Région wallonne a lancé le plan Oxygène. "Il s’agit donc de cette possibilité d’emprunter pour payer différentes dépenses courantes. Ce n’est pas la panacée mais il nous permettra de respirer au moins artificiellement jusqu’en 2026. Ce n’est pas la panacée car emprunter pour payer des dépenses récurrentes, c’est comme si un ménage empruntait pour ses courses alimentaires… Ce n’est pas tenable".

La Région assumera les intérêts de l’emprunt jusqu’en 2041 et 15% du capital. "La Ville doit donc rembourser 85%. C’est toujours ça de pris".

«Un sacré paquet de dettes», déplore l’opposition

Les emprunts liés au plan Oxygène se chiffrent à 84 millions d’euros jusqu’en 2026, période pendant laquelle la Wallonie va assumer le montant des intérêts. "Sachons que dès 2042 jusqu’en 2056, les intérêts seront à charge de la commune. Ça fait quand même un paquet de dettes sur les épaules de l’enfant qui naît aujourd’hui et qui aura 20 ans en 2042" , dit Marie-Christine Marghem (MR).

Benjamin Brotcorne (Ensemble) déplore un " endettement galopant": "Emprunter pour payer ses factures n’est pas tenable. Il faut absolument éviter de devoir se résoudre, en 2027, à effectuer des choix qui reviendront à nous priver de certaines politiques qu’on ne pourra plus assumer".

Le conflit russo-ukrainen, après la crise sanitaire, va créer des désordres et des augmentations qui auront un impact sur tous les projets menés par la commune. Ceuxc-ci ne figurent pas suffisamment dans le plan de gestion, regrette l’opposition.

"Des mesures fortes doivent être prises. Mais le CRAC va revenir vers vous, va devenir de plus en plus sévère. Car il a dû penser que votre plan de gestion n’était pas suffisamment volontariste. Il faut accepter parfois de se faire un peu mal, pour éviter de reporter le problème et de l’alourdir pour les années futures", estime Mme Marghem. Selon qui des dépenses auraient pu être évitées: "Le bâtiment acheté dans le piétonnier, la filière de légumes bio, des box à vélo un peu chers et pas forcément placés aux bons endroits…"