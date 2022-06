D’autres calvaires pour la Ville de Tournai après celui de Froyennes (vidéo)

Pour rappel, la Ville de Tournai a pu compter sur la contribution des sections soudure et maçonnerie du Val-ITMA pour mener à bien cette opération soutenue également par le service patrimoine de la Ville représenté ici par Benjamin Messiaen.

La société mouscronnoise Virgo Coating s’est quant à elle chargée de la métallisation du Christ alors que l’entreprise Pyrallis (Braine-le-Comte) a réalisé les fleurons.Dernière pièce à avoir été posée, le socle (en métal) de la croix a été produit par la dinanderie Clabots de Dinant.

Placé contre le mur arrière de l’église Saint-Éloi, l’ouvrage, enfin entièrement achevé, a été inauguré vendredi dernier en présence des autorités communales mais aussi des artisans qui ont travaillé sur le calvaire ainsi que de plusieurs riverains et, bien évidemment, de celle qui fut à l’origine de cette remarquable restauration, Virginie Vardjan.Laquelle a tenu un discours très original, comparant à un véritable chemin de croix, les étapes du long combat qu’elle a mené depuis plus de 9ans déjà pour arriver au résultat que l’on connaît aujourd’hui.

D’autres projets en perspective pour le petit patrimoine

On retiendra aussi de cette cérémonie empreinte d’émotion, les déclarations du bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui, après avoir rendu hommage à la ténacité de Virgine Vardjan et au professionnalisme des agents communaux qui l’aidèrent dans son entreprise, précisait ceci: "Je peux déjà vous annoncer que nous comptons poursuivre dans la voie de la restauration du petit patrimoine tournaisien. Prochainement, les services communaux entameront les dossiers de rénovation du calvaire de Rumillies et de la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Mourcourt."

Une annonce qui devrait ravir les défenseurs du petit patrimoine local.