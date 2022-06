«C’est mon symbole de liberté»

À l’intérieur du centre, une exposition temporaire rassemblant des œuvres de plusieurs horizons a été aménagée, sous le nom de "Prendre de l’altitude". On y voit des œuvres originales de Marcel Marlier et de son album Martine en montgolfière au travers d’une quinzaine d’illustrations. De plus, le travail de l’artiste Rosanna Baledda est mis à l’honneur. Pour découvrir son exposition "Le tour du monde en 80 montgolfières", il suffit de lever la tête et de découvrir les 80 ballons accrochés au plafond, tous créés en étoffe de soie et taffetas ornés de perles et de fils d’or, en référence au célèbre roman de Jules Verne Le tour du monde en 80 jours .