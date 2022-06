Tournai : Oser la découverte des saveurs syriennes avec Bel’Sy

Des goûts, des saveurs, des recettes… que le jeune Syrien n’a pas hésité à partager auprès des personnes qui l’ont accompagné depuis son arrivée au centre d’accueil de demandeurs d’asile à Tournai. Notamment Myriam Host, bénévole au sein de Tournai Refuge, sa "marraine". "En Syrie, Naeem travaillait dans l’agriculture, mais il lui était difficile d’envisager des perspectives dans ce domaine en Belgique, relève Myriam. Comme il nous concoctait de bons petits plats, on s’est dit que cela pouvait être une bonne idée de partager la cuisine de son pays et de la faire découvrir au plus grand nombre de personnes."

Les recettes de famille

Alors en reconversion professionnelle, la Tournaisienne l’a encouragé et suivi dans ce projet. À deux, et après avoir suivi plusieurs formations (gestion, restauration et traiteur), ils ont donné vie à leur restaurant, Bel’Sy, à la rue de la Tête d’Or! Le chef mijote, avec passion et amour, des petits plats directement inspirés de son pays et des recettes transmises par sa famille.

"La cuisine syrienne est encore très méconnue, remarque Naeem. C’est une cuisine conviviale et de partage à la fois douce et parfumée. On y retrouve les influences des cuisines proche-orientales avec des ingrédients typiques comme les aubergines, les courgettes, les pois chiches, les feuilles de vigne, le blé vert, le riz, l’ail, l’huile d’olives, le sésame, les pignons de pin, le laitage sans oublier les parfums du citron, du persil et de la menthe accompagnés de falafels ou de viandes d’agneau, de bœuf, de volaille cuites à la vapeur ou en basse température.Comme me l’a transmis ma mère, je suis extrêmement attentif à la qualité des produits, et je peux compter sur un fournisseur qui fait venir les produits directement de Syrie, dont certains de ma ville."

Si l’inconnu gustatif peut freiner le tout un chacun à franchir la porte de la rue de la Tête d’Or, Myriam remarque qu’une fois goûtées les saveurs inédites sont fortement appréciées. Tout comme le voyage culinaire. "Les gens ont peur que ce soit épicé… ce qui n’est pas le cas; c’est parfumé et goûtu, avec des produits et des saveurs qu’ils ne connaissent pas nécessairement, souligne la restauratrice. Ainsi, on leur fait goûter et on prend le temps de leur expliquer ce qu’ils ont dans l’assiette, les produits utilisés, la manière de le cuisiner et de les associer. Et finalement, les clients apprécient la découverte, et reviennent pour goûter d’autres plats!"