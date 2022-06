La ligne HT 150 souterraine Ruien-Chièvres aura peu d’impacts sur l’environnement, selon Elia

Les voiries privilégiées

98% (contre 96% pour l’aérienne) de la future liaison souterraine entre Ruien et Chièvres. d’une longueur de 44,5 km se situera en zone agricole, 55% environ sur les terrains de fermiers et le reste sur le domaine public (voiries, accotements, piste cyclable…), essentiellement des routes communales, avec une petite partie sous la N60 (3 km) et la N48 (un km). La ligne sera enfouie à environ 1,30 m-1,50 m dans le domaine public, et un plus profondément, à 1,80 m (câble à 1,60 m), en terrain agricole, afin de permettre aux fermiers de poursuivre une exploitation normale. Dans certaines situations, de forages dirigés où il faut franchir un obstacle naturel (cours d’eau, zones sensibles…), on peut atteindre jusqu’à dix mètres " Le câble est posé par tronçon de sept cents mètres à un kilomètre, et cela dure entre cinq et huit semaines pour chacun d’eux. le chantier est prévu pour durer trente mois ", précise Michel Antoine, Program Manager chez Elia. Cinq phases ont été définies: élagage et déboisement; mise en place des accès temporaires; mise en place de la liaison; remise en état et indemnisation des éventuels dégâts; mise en service.

Un tracé légèrement modifié

Après plus de six mois d’analyses, CSD Ingénieurs a tiré ses conclusions et recommandations pour le projet de liaison souterraine. Parmi les 18 alternatives souterraines proposées par les riverains, huit ont été retenues par l’auteur d’étude, " du fait de leur avantage environnemental certain vis-à-vis du tracé initial ". En ce qui concerne la biodiversité, peu d’espèces sont susceptibles d’être impactées. durant la phase de chantier, des précautions seront prises comme la création de barrières physiques empêchant les petits animaux de tomber dans les tranchées par exemple. Toutes les réglementations en matière de champs électromagnétiques seront respectées. le chantier engendra un certain charroi (7000 camions de terre évacuée) mais les impacts sur la mobilité devraient être fort limités. Pour la gestion optimale des sols, sous-sols et eaux souterraines et de surface, des mesures de précaution seront d’application. Pour Elia, " le projet aura globalement un impact bénéfique pour le paysage étant donné qu’il vise l’enfouissement d’une ligne aérienne. La qualité des paysages sera améliorée et les incidences autour du nouveau poste de transition de Thieulain seront limitées grâce à un aménagement paysager (haies) ." La demande de permis sera introduite dans le courant de l’été, comme la procédure de déclaration d’utilité publique. " Des options de servitude ont été conclues avec les propriétaires privés. Nous avons pour l’instant un pourcentage tout fait acceptable d’accords et nous sommes encore en discussion avec d’autres personnes. L’objectif d’Elia n’est pas d’exproprier les gens. Il y a cette autre procédure de déclaration d’utilité publique instruite par le SPF Energie. Elia aura alors le droit d’implanter la ligne souterraine sur le territoire privé, mais les agriculteurs restent propriétaires de leurs parcelles cultivées " explique Valérie Jadot, Community Relations Officer chez Elia.

Décision début 2023

La pose de la ligne souterraine aurait lieu de 2023 à 2025 et le démontage de la ligne aérienne en 2026-27.

Pour rappel, six communes sont impactées: Mont-de-l’Enclus (4,6 km), Celles (5,5 km), Frasnes-lez-Anvaing (14,4 km), Leuze-en-Hainaut (8,2 km), Ath (8,4 km) et Chièvres (moins d’un kilomètre).

Des essais de sol ont déjà été réalisés, comme ici à la rue du Plit à Anvaing. ©Com

Une série d’essais de sol ont déjà été effectués afin de vérifier la faisabilité technique de s’implanter. Après la demande de permis d’urbanisme, suivra l’enquête publique de trente jours durant laquelle les riverains pourront consulter la demande de permis d’Elia ainsi que l’Étude des Incidences sur l’Environnement complète du bureau CSD Ingénieurs. la décision du fonctionnaire délégué est attendue début 2023.

Elia organise ce jeudi 30 juin de 17h à 20h à Celles, salle du Conseil, rue Parfait 14, une deuxième permanence avec CSD Ingénieurs,