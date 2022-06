Un petit événement au sein de l’école Pas à Pas située au chemin de Papignies à Lessines. Et une première dans la carrière de Mme Patricia qui y enseigne depuis plus de vingt ans. "C’est la toute première fois que je fais passer un CEB! Quand Elvis est arrivé dans ma classe, il y a trois ans, je n’y pensais pas, mais depuis l’an dernier il était vraiment en demande. Il avait vécu cela avec ses grands frères désormais dans le secondaire et voulait lui aussi le passer."

Elvis est un enfant polyhandicapé moteur (type 4) qui souffre d’une fragilité au niveau respiratoire. "Cela nécessite, comme pour nos autres élèves, une scolarité adaptée. Il a, par exemple, trois séances de kiné par semaine et plus au besoin."

C’est d’ailleurs dans cette optique que l’établissement scolaire lessinois vient récemment de changer de nom. "Pas à Pas signifie que chacun évolue à son rythme en bénéficiant d’un enseignement personnalisé." Mais pas question pour autant que chacun avance dans son coin. "Nous sommes comme une famille et tout le monde s’appelle par son prénom. Nos victoires – et singulièrement celle d’Elvis -, c’est un véritable travail d’équipe."

Les enseignants peuvent en effet s’appuyer sur la bienveillance et l’expertise d’Évelyne (logopède), de Vinciane (kiné), et Martine (infirmière) et de Nathalie (puéricultrice). "On s’entraide. Toute l’équipe participe et intervient dans l’encadrement et les choix en concertation avec les parents."

Une session compliquée

Mais, malgré cet encadrement optimal, si Elvis a réussi son CEB, il ne le doit qu’à lui-même.

"C’est un enfant-lecteur curieux de tout. Quand il se pose des questions, il cherche les réponses par lui-même. Il est autonome et très courageux."

D’autant que les épreuves ne sont pas tout à fait passées comme prévu…

"Lundi, après avoir terminé le questionnaire sur les grandeurs, un sèche-linge de l’internat a pris feu tout près de la salle où Elvis passait la lecture fonctionnelle. Nous avons dû évacuer les lieux et il a été obligé de terminer l’épreuve dehors, dans le va-et-vient des pompiers. C’était perturbant, mais il a été jusqu’au bout. Le lendemain, il était très malade et était sur le point de baisser les bras." Les encouragements de son institutrice et de toute l’équipe l’ont aidé à tenir le coup et à terminer.Et cela valait assurément le coup quand on voit le résultat.