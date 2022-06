Un règlement de police commun pour la zone de police des Collines

Les conseillers de Frasnes-lez-Anvaing et de Flobecq ont voté le texte à l’unanimité. À Lessines, le groupe d’opposition Écolo s’est abstenu, tandis que toutes les autres formations politiques se sont prononcées positivement.

Ce nouveau règlement général de police sera présenté de façon détaillée jeudi prochain (le 30 juin), lors d’une conférence de presse, une fois que le conseil communal d’Ellezelles aura à son tour validé le texte.

En attendant, voici déjà les réflexions avancées par les mandataires lors des trois conseils communaux d’ores et déjà favorables à ce règlement commun.

Une vulgarisation nécessaire

À Frasnes-lez-Anvaing, La bourgmestre Carine De Saint-Martin a assuré que le document "réalisé par les directeurs généraux des quatre communes et le chef de corps est amené à évoluer".

Les élus s’accordent sur le fait que le document est quelque peu "indigeste".

"C’est un travail très fourni. Une très bonne chose", souligne Michel Delitte (HC). "Mais, vu la lourdeur de ce document (64 pages), il faudrait essayer de le présenter de façon pédagogique au citoyen, soit par thème via des capsules vidéo diffusées sur le site de la zone des Collines, des communes et les réseaux sociaux, soit via les bulletins communaux. Il serait aussi utile de faire référence au règlement complet via un lien redirigeant vers le texte complet. La communication vers les citoyens, mais aussi les associations diverses ainsi que les entreprises locales quel que soit le secteur est importante."

Des solutions pédagogiques également évoquées à Lessines. "Nous pourrions envisager une “question de la semaine ou du mois” pour développer des points particuliers comme la tonte dans les jardins particuliers ou rappeler qu’il faut tenir les chiens en laisse", a suggéré le bourgmestre Pascal De Handschutter.

Des points qui posent (gentiment) question

À Frasnes, on a notamment parlé pêche à la ligne. "Je comprends que ce règlement est commun aux quatre entités, mais à Frasnes, cela fait sourire quand on lit l’article en matière de pêche" , relève Michel Delitte. "Je ne vois pas où l’on saurait pêcher avec une embarcation sur un cours d’eau, sur la Rhosnes ou les bassins."

Par contre, les choses sont moins claires en termes de randonnées moto. "L’article 71 du règlement général n’impose pas que les randonnées fassent l’objet d’une demande d’autorisation, or Ellezelles l’impose, Frasnes pas", remarque Jacques Dupire.

À Lessines, le groupe Écolo a estimé qu’il faudrait compter sur le professionnalisme et la psychologie de ceux qui devront faire appliquer ce règlement. "Nous sommes par exemple choqués de lire à l’article 69 “qu’il est interdit sur tout le territoire de la Commune de laisser les enfants encore en âge d’école primaire sans surveillance”! Si on peut comprendre qu’il est hélas parfois nécessaire de responsabiliser certains parents, cette interdiction est extrême! Est-ce à dire que les parents qui éduquent progressivement leurs enfants à une certaine autonomie ne peuvent plus le faire? Nous espérons que les agents de terrain auront une certaine souplesse dans l’application de cet article…"

Et Philippe Hocepied d’ajouter: "Les enfants ne sont en tout cas pas à la fête dans ce règlement, on y lit aussi, à l’article 35, qu’ils ne peuvent jouer dans l’espace public que dans des aires de jeux aménagées dans les parcs ou jardins… Ici aussi, si on comprend l’esprit, on doit espérer que ce règlement ne sera pas appliqué à la lettre" .

Un règlement qui s’imposera au conseil de zone

À Flobecq, le maïeur a déploré le fait que les policiers n’étaient pas disponibles pour venir présenter ce nouveau règlement.

Xavier Vancoppenolle (Respect-cdH) a d’ailleurs demandé si le conseil de zone avait validé le texte. "Les services de police ont participé à son élaboration. Il faut maintenant que le règlement soit formellement validé par chacune des communes et il s’imposera ensuite au collège de police."

Son colistier Jan Van Den Noortgate (Respect-cdH) a quant à lui demandé que le texte soit également disponible en néerlandais pour les concitoyens dont c’est la langue maternelle. Une requête accueillie positivement par les autorités.